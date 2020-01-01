كنترولات الثانوية العامة تنتهي من تحديد أسماء الأوائل بجميع الشعب

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن كنترولات الثانوية العامة الأربعة قد انتهت اليوم من تحديد أوائل الثانوية العامة بكل منها أصحاب أعلى الدرجات في جميع الشعب.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تمت المراجعة في كل كنترول لدرجات الطلاب الأوائل بالرفع أو بالخفض في الدرجات وفق رؤية اللجنة الفنية، وبعد ذلك يتم الانتهاء إلى الدرجات المحددة للأوائل.

وأوضح المصدر، أن الكنترول الرئيسي بالقاهرة سيقوم بمراجعة قائمة الأوائل كاملة، ومراجعة النتيجة ككل، تمهيدا لاعتمادها من قبل الوزير طارق شوقي.

كان الدكتور رضا حجازي رئيس الثانوية العامة قد أعلن في تصريحات سابقة، أن نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل سيتم إعلانها عقب العودة من إجازة العيد، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تحديد يوم معين لإعلان النتيجة.