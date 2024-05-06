حماس تحذر: إخلاء رفح تطور خطير وسيكون له تداعيات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رأى قيادي في حركة حماس، اليوم الاثنين، أن أمر الإخلاء الإسرائيلي لمناطق في رفح تطور خطير وسيكون له تداعياته.

وأضاف القيادي لوكالة رويترز، "أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب".

وأعطى جيش الاحتلال تعليمات بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح بما يشمل معبر رفح وكرم أبو سالم ومشفى النجار وهو المشفى الوحيد في المدينة.

ويبلغ عدد السكان والنازحين حوالي ربع مليون أصبحوا مطالبين بالتوجه نحو منطقة المواصي غرب رفح وخان يونس.

وطال القرار الإسرائيلي حي السلام وقرية الشوكة ومناطق واسعة جنوب شرق رفح.