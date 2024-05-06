الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة: السيناريو الذي كان يخشاه الكثيرون أصبح حقيقة

دعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.
وقال في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة إكس: «لقد أصبح السيناريو الذي كان يخشى الكثير منه حقيقة.. هناك مجاعة شاملة في شمال غزة، وتنتقل إلى الجنوب.. يجب الاستماع إلى مطالب المجتمع الدولي التي لم يسمع بها حتى الآن.. يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 بشكل كامل وفوري».
وأضاف أن وقف إطلاق النار أمر ملح من أجل تحرير الأسرى (يقصد المحتجزين الإسرائيليين) وإغاثة الجائعين (في إشارة إلى الفلسطينيين في غزة).
كما عبر عن إدانته لإطلاق المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ باتجاه منطقة كرم أبو سالم.
وأشار إلى أنه لا يزال على إسرائيل التزام عام بمنح حق الوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لمن يحتاجون إليها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.