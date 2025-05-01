انتقادات في ألمانيا لاستغراق الاعتراف بمؤهلات كوادر التمريض أشهر طويلة

رغم نقص الكوادر في مجال التمريض في ألمانيا، ينتظر آلاف المهاجرين المؤهلين في هذا المجال أشهر طويلة للحصول على اعتراف بمؤهلاتهم في ألمانيا.

وقال بيرند مويرر، رئيس الاتحاد الألماني لمقدمي الخدمات الاجتماعية الخاصة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: "تستمر إجراءات الاعتراف لمدة 500 يوم في المتوسط، في حين يسعى المحتاجون للرعاية وأسرهم بشدة إلى الحصول على الدعم".

وبحسب الاتحاد، فإن نحو 11 ألف مهاجر مؤهل في مجال التمريض غير مسموح لهم بالعمل في ألمانيا كممرضين محترفين بسبب الانتظار لأشهر طويلة للحصول على اعتراف بمؤهلاتهم.

وبحسب الاتحاد، الذي يضم حوالي 14 ألف مؤسسة تقدم الرعاية التمريضية للمرضى في المستشفيات وخارجها، يعمل العديد من أفراد طاقم التمريض ــ نصفهم يعمل في مجال رعاية المسنين والنصف الآخر في المستشفيات ــ حاليا كمساعدين فقط. على سبيل المثال، قد يقومون بالمساعدة في تقديم الطعام أو الغسيل، ولكن لا يجوز لهم إعطاء دواء أو تقديم الرعاية بشكل مستقل.

وقال مويرر: "يجب على ألمانيا أن ترحب بكل عمالة أجنبية بأذرع مفتوحة. لكن في الممارسة العملية، يسود هوس التنظيم وانعدام الثقة... كما تعاني العديد من السلطات المختصة من ضغوط شديدة بسبب نقص الموظفين لديها"، موضحا أنه يجب أن ينصبّ التركيز على تأمين الكوادر - "وليس على التصديق المتعنت على ترجمات الوثائق المُعتمدة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خدمات التمريض ودور الرعاية تضطر إلى رفض استقبال الكثير من الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية بسبب نقص الكادر التمريضي.

وطالب مويرر الحكومة الجديدة ووزيرة الصحة المرتقبة نينا فاركن بأن يرسخا في قانون مهن التمريض أنه يمكن توظيف هذه الفئة من الكوادر على الفور كعمال مهرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء أي مراجعات ضرورية في وقت لاحق. واقترح مورير تطبيق هذا التنظيم الجديد فقط على أولئك الذين يستطيعون إثبات ما لا يقل عن ثلاث سنوات من التدريب ومهارات لغوية كافية.