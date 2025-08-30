علق الدكتور أسامة عبد الغني، نقيب الأطباء، على واقعة رقص طبيب نساء وتوليد مع طفل رضيع حديث الولادة، مشددًا على أن الإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكرار تلك التصرفات «أهم من العقاب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «تلك الطريقة في الظهور على مواقع التواصل مبالغ فيها جدًا، ولا يجب التصوير بتلك الطريقة».

وقال إن النقابة تواصلت مع الطبيب بمجرد حدوث الواقعة واستدعته للحضور، موضحًا أن الطبيب التقى مع المسئولين عن لجنة آداب المهنة، وكتب اعتذارًا، ووافق على المثول أمام اللجنة غدًا الأحد.

وأشار إلى التواصل مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين واللجنة المسئولة عن الظهور الإعلامي، من أجل مواجهة تلك الظاهرة على مواقع التواصل.

وأعلن الانتهاء من ورشة عمل في مؤتمر النقابات الفرعية بشأن ميثاق الشرف الإعلامي الطبي وظهور الأطباء على شاشة التلفزيون ومواقع التواصل، وتنظيم المسألة بحيث يكون الظهور منضبطًا ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على حق وخصوصية الطبيب والمريض.

وأضاف: «من المهم وضع قواعد والالتزام بها، وفي حالة عدم الالتزام يجب اتخاذ إجراء آخر من النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، لأن من حقه وسلطته مراقبة المنشور على مواقع التواصل».

وأشعل فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والجدل في البلاد، بعدما ظهر أحد الأطباء يرقص ممسكاً بمولود حديث الولادة من رقبته.

وبين المقطع الطبيب الشاب يؤدي رقصة «بابجي» الشهيرة فوق سرير ولادة إحدى السيدات، واضعا بين قدميه المولود، ليسلم بعد ذلك لشخص يعتقد أنه والد الطفل، ما أثار انتقادات واسعة.