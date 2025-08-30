تقارير: محاولة إسرائيلية لتصفية أبو عبيدة في غارة على شقة سكنية بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة الجوية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، كانت محاولة إسرائيلية لتصفية الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم "أبو عبيدة".

وأشارت التقارير إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ الهجوم على المبنى السكني في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في المكان وسقوط عدد من الضحايا والجرحى بين المدنيين.

ويعد أبو عبيدة من أبرز الشخصيات الإعلامية لحركة حماس، حيث يتولى منذ سنوات مهمة التحدث باسم كتائب القسام وإيصال رسائلها السياسية والعسكرية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وتأتي هذه المحاولة في إطار التصعيد المستمر للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسابيع.

ولم تؤكد حماس حتى الآن ما إذا كان أبو عبيدة قد تضرر جراء الاستهداف، فيما لم تصدر وزارة الصحة في غزة بيانًا رسميًا حول حصيلة الضحايا في الهجوم الأخير.