 الزمالك يكرر فوزه على القناة ويتأهل لربع الدوري المرتبط للسلة - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 9:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يكرر فوزه على القناة ويتأهل لربع الدوري المرتبط للسلة

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 9:27 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 9:27 م

كرر نادي الزمالك فوزه على نظيره القناة في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة اليوم الإثنين

وفاز الزمالك اليوم بنتيجة 86-57، ليكمل تأهله إلى دور الثمانية بعدما كان قد فاز ذهابا قبل 3 أيام بنتيجة 88-55.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة من أجل الظفر بلقب الدوري المرتبط، بينما يركز أيضا على بطولة دوري السوبر التي تعقبها وتمثل أهمية أكبرى للأندية المتنافسة ، والتي تجد منافسة قوية وشرسة أيضا من أندية مثل الاتحاد والأهلي والجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك كان قد تعاقد الشهر الماضي مع الإسباني أليكس فورمينتو مدربا لفريق كرة السلة بالنادي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك