توقف مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس بعد الكلاسيكو بسبب خلافاته في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية مساء الاثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني وجه صدمة قوية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ووفقًا لما أوردته شبكة ذا أثلتيك البريطانية، فقد توقفت مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس بشأن تعديل عقده خلال الأيام الأخيرة، في ظل وجود حالة من الانقسام داخل إدارة النادي بسبب سلوك اللاعب وتصرفاته في الفترة الماضية.

وأوضحت التقارير أن الخلافات تفاقمت بعد اعتراض فينيسيوس على قرار مدربه تشابي ألونسو باستبداله خلال الكلاسيكو الذي انتهى بفوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، وهو ما أثار الجدل داخل غرفة الملابس.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في صيف عام 2027، إلا أن النادي كان يخطط لمراجعة بعض بنود عقده وتحسين راتبه، قبل أن تتوقف المحادثات مؤقتًا بسبب الموقف الأخير.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد جلسة حاسمة بين الطرفين لمحاولة تهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.