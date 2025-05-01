رئيس الأركان الإسرائيلي يلوح بزيادة العمليات القتالية في غزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش قد يوسع العمليات القتالية بقطاع غزة قريبًا، إذا تطلب الوضع ذلك.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، أضاف زامير، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، التي قال إنها ما زالت تحتجز 59 إسرائيليًا.

وأشار إلى أن «الجيش – إلى جانب إنجازاته المهمة – يواجه مجموعة من التحديات، وعلى رأسها إعادة المحتجزين في غزة إلى ديارهم».

وذكر أن «الجيش تقع على عاتقه مهمة دحر حماس، وإعادة الإسرائيليين إلى مستوطناتهم، وإرساء واقع أمني مستقر وآمن للأجيال المقبلة».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,400 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,014 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.