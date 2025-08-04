زد يتلقى 4 عروض رسمية لضم مصطفى زيكو

أعلن نادي زد تلقيه 3 عروض رسمية من أندية مصرية بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية الخليجية للتوقيع مع مصطفى زيكو لاعب الفريق.

وقال زد في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "يعلن نادي زد عن تلقيه ثلاثة عروض رسمية من أندية مصرية، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية الخليجية، للتوقيع مع لاعب الفريق مصطفى زيكو".

وأضاف: "وتقوم إدارة النادي حاليًا بدراسة جميع الخيارات المطروحة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة".

وأتم: "ويعرب النادي عن تقديره الكبير للاهتمام المقدم، ويؤكد أن جميع الخطوات ستتم بما يحقق مصلحة لاعبه، وطموحات النادي المستقبلية".