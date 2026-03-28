سوريا تعلن إغلاق نفق حدودي: مليشيات لبنانية استخدمته للتهريب

قالت السلطات السورية، السبت، إنها عثرت على نفق يربط بين أراضي سوريا ولبنان وأغلقته، مشيرة إلى أن ما سمتها "ميليشيات لبنانية" كانت تستخدمه بغرض التهريب.

وجاء في بيان لإدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "اكتشفت وحدات من الجيش العربي السوري نفقا يصل بين الأراضي السورية واللبنانية قرب قرية حوش السيد علي، غرب حمص".

وأضاف البيان: "النفق كان يستخدم للتهريب من قبل ميليشيات لبنانية، وقامت الجهات المختصة في الجيش بإغلاقه".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعد الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، معقلا لحزب الله المدعوم من إيران والذي يخوض حاليا حربا ضد إسرائيل.

وكان حزب الله داعما عسكريا للرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أطيح به في ديسمبر 2024.

ومنذ ذلك الوقت، قُطع خط إمدادات الحزب عبر سوريا، كما تعمل السلطات اللبنانية والسورية على مكافحة التهريب عند الحدود بين البلدين، وفق الوكالة.