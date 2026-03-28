العراق: انطلاق قافلة كبيرة تنقل المساعدات الإنسانية للشعبين اللبناني والإيراني

صرح معتمد المرجعية الشيعية العليا في العراق، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم السبت، بأنه تم تسيير قافلة تضم 22 شاحنة كبيرة لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والمعدات الثقيلة؛ لإغاثة الشعبين اللبناني والإيراني.

وقال الكربلائي، في تصريح متلفز: "إن هذه المساعدات تأتي استجابة لدعوة من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لمد يد العون والمساعدة للشعبين الإيراني واللبناني اللذين يتعرضان لحرب ظالمة منذ أربعة أسابيع".

وأضاف أن "هذه القافلة هي الأولى، وتبلغ قيمتها 5 مليارات دينار عراقي من ميزانية العتبة الحسينية، وتضم 22 شاحنة كبيرة تحتوي على 124 مادة تشمل مستلزمات طبية وغذائية وآليات ثقيلة لدعم فرق الدفاع المدني، تُستخدم في عمليات الإنقاذ في المباني المدمرة".

وذكر أن هذه القافلة هي الأولى، وهناك قوافل أخرى ستشمل تأمين سيارات إسعاف؛ نظراً للحاجة الماسة إليها في ظل العدوان الذي يمر به البلدان المنكوبان.

ودعا الكربلائي، العراقيين ممن لديهم القدرة على المساعدة للتبرع؛ حيث تنقل وسائل الإعلام الدمار الذي تعرضت له المنازل والضحايا الذين يسقطون يومياً جراء هذه الحرب الظالمة، في هذا الصراع بين "جبهة الحق ضد جبهة الكفر والظلم".

ومن جانب آخر، انطلقت من محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، قافلة كبيرة تضم آليات وسيارات تابعة للحشد الشعبي العراقي، وهي تنقل المساعدات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية للشعب الإيراني.