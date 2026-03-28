إيران: عشرات الجامعات تعرضت لهجمات متعمدة خلال الحرب غير الشرعية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن عشرات الجامعات تعرضت لهجمات متعمدة خلال الحرب غير الشرعية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن العديد من الجامعات تعرضت لهجمات متعمدة من قبل المعتدين خلال حربهم غير الشرعية على الشعب الإيراني منها جامعة أصفهان للتكنولوجيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران.

وأضاف: «العدوان الأمريكي الإسرائيلي يكشف عن هدفه الحقيقي المتمثل في تقويض البنية العلمية والتراث الثقافي لإيران من خلال استهداف الجامعات والمراكز البحثية والمعالم التاريخية والعلماء».

وأوضح أن مزاعم مواجهة البرنامج النووي الإيراني والتهديد الوشيك لم تكن سوى ذرائع خبيثة وافتراءات مختلقة لإخفاء النوايا الحقيقية وراء العدوان على إيران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي، ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت مرارا بوقفه.