جماعة الحوثي تعلن استهداف عدد من الأهداف الحيوية والعسكرية الإسرائيلية

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، استهداف عدد من الأهداف الحيوية والعسكرية في إسرائيل.

وأضاف في بيان مصور، أن قواتهم نفذت العمليةَ العسكرية الثانية في «معركة الجهاد المقدس» باستهداف عدد من الأهداف الحيوية والعسكرية الإسرائيلية، بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأضاف أن العمليةُ تزامنت مع العمليات العسكرية التي تنفذها إيران وحزب الله في لبنانَ، مؤكدًا أن العملية حققتْ أهدافها بنجاح.

ولفت إلى أن العملية العسكرية تأتي استمرارًا في دعم وإسناد جبهات المقاومة في فلسطين ولبنان وإيرانَ، وفي إطارِ التصدي لـ«المخططِ الصهيوني في المنطقة».

وأشار متحدث الحوثيين، إلى أن قواتهم مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى «يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه»، وفق تعبيره.