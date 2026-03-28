الإعلان عن حكام مباراتين في ربع نهائي كأس الرابطة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم السبت، عن حكام مباراتين في الدور ربع النهائي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلعب مساء الغد الأحد، فريق بتروجت مع إنبي على استاد بتروسبورت، بينما يلتقي طلائع الجيش مع وادي دجلة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ومن المقرر أن يدير مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة كلا من: "محمود الدسوقي حكم ساحة، عدي عيد حكم مساعد، محمد خالد عيد حكم مساعد، محمد عبد العليم حكم رابع، أحمد حامد فهيم حكم فيديو، محمود بدران حكم فيديو مساعد".

أما مباراة بتروجت وإنبي يديرها كلا من: "أحمد جمال حكم ساحة، أيمن دعبس حكم مساعد، أحمد بكر حكم مساعد ثاني، محمد إبراهيم الدسقوي حكم رابع، أحمد جابر حكم فيديو، عمرو السيد حكم فيديو مساعد".