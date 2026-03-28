وزير داخلية فرنسا يربط بين محاولة تفجير بنك في باريس وحرب الشرق الأوسط

ربط وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم السبت، بين محاولة التفجير الفاشلة لأحد فروع مؤسسة "بنك أوف أمريكا" المصرفية الأميركية في باريس، والحرب الدائرة منذ شهر في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر لوكالة فرانس برس أن الشرطة الفرنسية قبضت على شخص كان على وشك تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أمام مقر المصرف قرب جادة الشانزليزيه فجر السبت.

وأشار نونيز لقناة "بي اف ام تي في" الفرنسية الإخبارية إلى أن الحادثة تذكّر بأعمال مماثلة وقعت في أماكن أخرى في أوروبا، مثل هولندا.

وقال: "أرى رابطا مع الأعمال التي نُفذت في الدول المجاورة" والتي أعلنت المسئولية عنها "جماعات صغيرة أشارت إلى الصراع".

ووقع الحادث قرابة الساعة الثالثة والنصف فجرا في شارع دو لا بويسي في غرب وسط العاصمة الفرنسية، أمام مبنى "بنك أوف أمريكا"، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل كان وضع لتوه عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأفاد أحد المصادر بأنّ العبوة مؤلّفة من وعاء سعة خمسة ليترات يحتوي على سائل يُرجح أنّه يحتوي مواد حارقة، وآلية إطلاق.

وتتولى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في محاولة الهجوم.