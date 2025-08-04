«سيتي بنك» يرفع توقعاته لسعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار خلال الـ3 أشهر المقبلة

رفع سيتي بنك توقعاته لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية، مقابل 3300 دولار في توقعات سابقة، وذلك على خلفية تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، والتوترات الجيوسياسية، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك: «من المتوقع أن تظل المخاوف المتعلقة بالنمو والتضخم في الولايات المتحدة مرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2025، وهو ما سيؤدي – إلى جانب ضعف الدولار – إلى ارتفاع طفيف في سعر الذهب، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق».

ورفع البنك نطاق التداول المتوقع لسعر الذهب إلى 3300 – 3600 دولار للأوقية، مقابل 3100 – 3500 دولار في توقعاته السابقة.

وفي الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، إنه من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية المفروضة الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي، بدلاً من خفضها، في إطار المفاوضات المستمرة.

زيأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

ورجحت أداة «CME FedWatch»، بنسبة 81% خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وجاءت توقعات «سيتي بنك» مدفوعة بضعف بيانات العمالة الأمريكية في الربع الثاني من عام 2025، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني.

ويميل الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقدر سيتي بنك أن الطلب الإجمالي على الذهب قد ارتفع بأكثر من الثلث منذ منتصف عام 2022، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار تقريبا بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وأضاف البنك، أن قوة الطلب على الذهب جاءت مدفوعةً بالطلب الاستثماري القوي، وشراء البنوك المركزية المعتدل، والطلب المرن على المجوهرات على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3356.88 دولار للأوقية خلال الساعات المبكرة من تعاملات أمس الاثنين.