نشرت وزارة الأوقاف منشورا جديدا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، بعنوان: "التنمر مش هزار!".

وقالت الوزارة في منشورها: "في ساعات بنقول كلمة نضحك بيها، لكن صاحبها يفضل مجروح منها طول عمره وكلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب وده اللي اسمه "تنمُّر".. سلوك مؤذي، والدين نهى عنه تمامًا".

واستشهدت الوزارة بآيات قرآنية قائلة:" الله تعالى: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُوا۟ لَا یَسْخَرْ قَوْمࣱ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰۤ أَن یَكُونُوا۟ خَیۡرࣰا مِّنۡهُم [الحجرات: 11]، يعني: ما تستهزئش بحد، يمكن يكون أكرم عند ربنا.. في ساعات بنقول كلمة نضحك بيها، لكن صاحبها يفضل مجروح منها طول عمره وكلمة تهد ثقة إنسان في نفسه، أو تدخله في عزلة واكتئاب".

وبأحاديث شريفة منها سيدنا النبي ﷺ قال: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" [رواه النسائي]، يعني حتى الكلمة الجارحة أذى محرم وعلّمنا ﷺ أن: "الكلمة الطيبة صدقة" [رواه البخاري] يعني كل كلمة حلوة بتقولها بتاخد عليها أجر".

واستكملت الوزارة منشورها: "والتربية بتبدأ من البيت لو الطفل سمع أهله بيستهزأوا بالناس، طبيعي هيتعلم يقلّدهم وخلّينا دايمًا نختار كلامنا بعناية.. كلمة منك ممكن ترفع إنسان، أو تكسره. والاختيار دايمًا في إيدك".

ودعت وزارة الأوقاف: "اللهم اجعلنا من أهل القلوب الطيبة والكلام الجميل، ولا تجعلنا سببًا في أذى أحد".