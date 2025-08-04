وزير الأوقاف السابق يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، صباح اليوم الاثنين، واجبه الوطني بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تشهد مشاركة جماهيرية واسعة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعرب "جمعة" عن سعادته بالإقبال الجيد من المواطنين على التصويت، مشيدًا بانتظام العملية الانتخابية داخل اللجنة التي أدلى بصوته بها، ومؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

ودعا وزير الأوقاف السابق، جموع المواطنين إلى أداء هذا الواجب الوطني بكل إيجابية، معتبرًا أن المشاركة الفاعلة تحمل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الشعب المصري الأصيل يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة التحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

واختتم كلمته بالدعاء لمصر وشعبها الكريم بأن يحفظهم الله من كل مكروه وسوء.