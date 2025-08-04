أكسيوس: الاعتراف بدول فلسطين يؤجج ضغطًا ديمقراطيًا على ترامب

علم موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن أكثر من 12 نائبًا ديمقراطيًا وقعوا الآن خطابًا يحثون فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما يخطط واحد على الأقل لتقديم قرار مؤيد لإقامة دولة.

وأوضح "أكسيوس" أن التصاعد في جهود تأمين إقامة دولة فلسطينية يأتي نتيجة عدم ارتياح المشرعين تجاه تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه حتى بعض الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل في مجلس النواب كثفوا انتقاداتهم للقيادة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة ردا على الأدلة المتزايدة على المجاعة في غزة.

وعلم "أكسيوس" أن النواب: شيلي بينجري، ونيديا فيلاسيكيز وجيم ماكجفرن، هم أحدث من وقعوا على الخطاب، وذلك بقيادة النائب رو خانا.

ويأتي هذا بالإضافة إلى تسعة من الموقعين السابقين، وهم النواب: جريج كاسار، ولويد دوجيت، وفيرونيكا إسكوبار، وماكسويل فروست، وآل جرين، وجاريد هوفمان، ومارك بوكان، وبوني واتسون كولمان.

كما وقع النائب أندريه كارسون، وهو أحد أعضاء الكونجرس الأمريكيين المسلمين الثلاثة.

وجاء في الخطاب إلى ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حصل "أكسيوس" على نسخة منه: "لقد سلطت هذه اللحظة المأساوية الضوء للعالم على الحاجة التي طال انتظارها للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأشار المشرعون إلى التعهد الأخير الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر، وهو ما انتقده روبيو بشدة.

وأوضح المشرعون، في الخطاب: "نشجع حكومات الدول الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطينية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تحذو نفس الحذو".

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن "على إسرائيل أن تطعم الناس في غزة"، وإن الولايات المتحدة لا تقبل تجويع أهالي القطاع "في ظل أوضاع سيئة وكارثية".

وأوضح ترامب، في كلمة ألقاها مساء الأحد في ولاية بنسلفانيا، أن الولايات المتحدة "تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن واشنطن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر الدعم المالي لأجل ذلك، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن".

وأوضح أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف "يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات".

وقال: "نريد أن يطعم الناس... نريد أن تطعمهم إسرائيل، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعا".