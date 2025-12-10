مصرع 12 شخصا في حريق مبنى سكني وتجاري جنوبي الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 12 شخصًا مصرعهم جراء حريق اندلع في مبنى يضم متاجر وشققا سكنية في مقاطعة غوانغدونغ، جنوبي الصين.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، الأربعاء أن حريقًا اندلع الليلة الماضية في مبنى مكون من أربعة طوابق ويحتوي على شقق سكنية في مدينة شانتو.

وأشارت أن الحريق بدأ في متجر لبيع الأجهزة المنزلية في الطوابق السفلية وأدى إلى مصرع 12 شخصًا بسبب انتشاره.

وأفادت وسائل إعلام أن المبنى يضم متاجر ومستودعات في الطابق الأرضي، ويحتوي على وحدات سكنية في الطوابق العليا مع وجود محال تجارية.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، في وقت بدأت فيه السلطات تحقيقاتها بالحادث.

ويأتي الحريق في فترة تزايدت فيها التدابير الأمنية بعد حريق مجمع سكني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، في 26 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 160 شخصا.