تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المناطق الشمالية من إسبانيا، بهبوط صعب للطائرة التي تقل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقبل المباراة التي ستجمع، الأربعاء، بين باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، نفذت الطائرة التي تقل الفريق الفرنسي هبوطا صعبا في مطار بلباو، أمس الثلاثاء.

وأقلعت طائرة باريس سان جيرمان من باريس الثلاثاء في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى بلباو في الساعة 12:30.

إلا أن الطائرة من طراز بوينغ 737، التي كانت تقل الفريق اضطرت إلى القيام بمناورات قبل الهبوط، حيث قام الطيار بإمالة الطائرة جانبا بسبب شدة الرياح، قبل أن يعيد تصحيح المسار وينفذ عملية الهبوط.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن السلطات كانت قد حذّرت فريق باريس سان جيرمان مسبقا من ظروف الهبوط الصعبة المحتملة نتيجة الرياح القوية في عاصمة إقليم الباسك الإسباني.

وخلال عملية الهبوط، ساد القلق بين لاعبي الفريق وأفراد الجهازين الفني والإداري على متن الطائرة، إلا أن الرحلة انتهت بسلام ووصل الفريق إلى بلباو دون أي مشاكل.

وتشهد مناطق شمال إسبانيا، مثل إقليمي الباسك وغاليسيا، بشكل متكرر حالات هبوط صعبة للطائرات خلال فصل الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية.