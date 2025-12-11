بدأت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، وبرعاية الرئيس محمود عباس، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطابق الأول من مركز الشباب الاجتماعي في مخيم دير عمّار، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لخدمات المخيم.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطط الدائرة لتحسين الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم داخل المخيمات، ورعاية مصالحهم، وفي دعم المؤسسات المجتمعية، وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها بما في ذلك توفير بيئة ملائمة للأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن المشروع يشمل عملية ترميم وصيانة المركز واصلاحات فنية وإنشائية متعددة، واعادة تأهيله لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي في خدمة قطاع الشباب والرياضة وأهالي المخيم