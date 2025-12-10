سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين، تستخدمها لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة المنتزه.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية من ضبط السيدة بمحيط الدائرة، وبحوزتها بطاقات شخصية خاصة ببعض المواطنين وبطاقات إرشادية خاصة بأحد المرشحين لدفع الناخبين للتصويت لصالحه.

وانطلق تصويت المصريين في الداخل صباح اليوم في 30 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات قد قررت إعادة الانتخابات بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث يتنافس 27 مرشحًا على مقعد واحد من أصل أربعة مقاعد، حُسم ثلاثة منها بالفوز.

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.