نواب: نجتمع خلال الإجازة البرلمانية لبحث الموضوعات الطارئة كانتشار كورونا

حاتم: نسبة التطعيم فى مصر أقل من 4% هى قليلة جدا.. والحالات ستزيد مجددا خلال الفترة المقبلة

قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إن لائحة المجلس حددت انعقاد اجتماعات اللجان النوعية فى فترة إجازة البرلمان الممتدة حتى أكتوبر إما بدعوة من رئيس المجلس، أو لأمر طارئ.

وأضافت عبدالحليم لـ«الشروق» أن حدوث أى تغيير مفاجئ فى الوضع الصحى من حيث انتشار جائحة كورونا فى مصر، هو أمر طارئ يستدعى اجتماع لجنة الصحة على الفور.

وذكرت النائبة، أن لجنة الصحة تمكنت من مناقشة وإقرار عدة قوانين هامة فى فترة انتشار كورونا، وأبرزها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم، قال فى تصريحات تلفزيونية، إن فيروس كورونا لا زال موجودا رغم انخفاض عدد الإصابات فى البلاد، مؤكدا أن نسبة التطعيم ضد الفيروس قليلة جدا، مضيفا: «أن المواطنين نسيوا أن عندنا كورونا والحالات كانت شديدة، الكمامات اتنست والتباعد اتنسى وبالتأكيد الحالات ستزيد مجددا».

وأوضح حاتم، أن نسبة التطعيم فى مصر أقل من 4% هى نسبة قليلة جدا، وكنا نأمل ألا تأتى الموجة الرابعة إلا وقد حصل نحو 50% من المواطنين على التطعيم، محذرا المصريين من موجة كورونا المقبلة، ومشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى ينساها الجميع.

من جانبه، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محمود الضبع، إن اللجنة ستنظم مجموعة من الزيارات الميدانية إلى مختلف محافظات الجمهورية، خلال الإجازة البرلمانية، ستبدأها بمحافظات الصعيد.

وأوضح الضبع لـ«الشروق»، أن الزيارات ستتضمن متابعة حالة الطرق والموانئ فى تلك المحافظات، وكل ما يتعلق بالأعمال التابعة لوزارة النقل، بالإضافة لتفقد محطات السكة الحديد، وسيتم تدوين ملحوظات وتوصيات للجنة فى نهاية كل زيارة.