محكمة تجرد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من المواطنة الإكوادورية

تم تجريد مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من المواطنة الإكوادورية بعد أن وجدت محكمة إدارية في كيتو أن عملية حصوله على المواطنة كانت مليئة بالمخالفات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأدرجت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة عدة انتهاكات للقواعد في قرارها الذي نشرته اليوم الثلاثاء، بما في ذلك عدم المعيشة في الإكوادور ودفع الرسوم.

كما قالت المحكمة إن مسؤولين وزاريين أجروا مقابلة "غير مبررة وغير قانونية" لمنحه المواطنة .

وقال كارلوس بوبيدا، محامي أسانج الإكوادوري، إنه سيقدم طلبا لإلغاء القرار، ردا على أسئلة مكتوبة.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بريطاني ويكافح تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهمه ممثلو الادعاء بالتجسس لتسريب برقيات دبلوماسية سرية.