يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الياباني في السابعة والربع صباح اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، لحساب المجموعة الثانية.
وبعد انتهاء مباريات الجولة الثانية الاثنين الماضي يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين من فوز أمام البرتغال بنتيجة 37 - 31 و هزيمة أمام الدنمارك بنتيجة 32 – 27.
وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأخير أمس الثلاثاء بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو تدريبه، حيث استمر التدريب لمدة ساعة و نصف. ثم فى المساء أقيمت محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق اليابان ودراسة اللاعبين و تحركاتهم. من جهته يحتل المنتخب الياباني المركز الأخير بالمجموعة الثانية بدون نقاط من هزيمتين أمام المنتخب الدنماركى بنتيجة 47 - 30 و أمام المنتخب السويدى بنتيجة 28 – 26.
وطبقا لنظام الأولمبياد تضم كل مجموعة من المجموعتين 6 منتخبات و فى نهاية مباريات كل مجموعة يصعد أول 4 منتخبات فى الترتيب النهائي من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى دور الثمانية.
ويسعى المنتخب الوطنى للعودة لعروضه الجيدة ووضع قدم فى الدور المقبل من منافسات كرة اليد رجال، حيث يمنحه الفوز في مباراة اليوم فرصة كبيرة لضمان التأهل للدور التالي من المنافسات.
وتدرك مصر جيدا صعوبة مهمتها فى المجموعة الثانية خصوصا بعد الخسارة أمام الدنمارك بطلة العالم، في انتظار مواجهة السويد وصيف بطل العالم، وهى التى تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائى لتضمن مواجهة منافس أقل قوة فى الأدوار الإقصائية فى سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس فى نسختى 1996 و2008، خلافا للأولمبياد الأخير فى ريو دى جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.
وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من (كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل).