يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الياباني في السابعة والربع صباح اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، لحساب المجموعة الثانية.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الثانية الاثنين الماضي يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين من فوز أمام البرتغال بنتيجة 37 - 31 و هزيمة أمام الدنمارك بنتيجة 32 – 27.

وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأخير أمس الثلاثاء بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو تدريبه، حيث استمر التدريب لمدة ساعة و نصف. ثم فى المساء أقيمت محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق اليابان ودراسة اللاعبين و تحركاتهم. من جهته يحتل المنتخب الياباني المركز الأخير بالمجموعة الثانية بدون نقاط من هزيمتين أمام المنتخب الدنماركى بنتيجة 47 - 30 و أمام المنتخب السويدى بنتيجة 28 – 26.

وطبقا لنظام الأولمبياد تضم كل مجموعة من المجموعتين 6 منتخبات و فى نهاية مباريات كل مجموعة يصعد أول 4 منتخبات فى الترتيب النهائي من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى دور الثمانية.

ويسعى المنتخب الوطنى للعودة لعروضه الجيدة ووضع قدم فى الدور المقبل من منافسات كرة اليد رجال، حيث يمنحه الفوز في مباراة اليوم فرصة كبيرة لضمان التأهل للدور التالي من المنافسات.

وتدرك مصر جيدا صعوبة مهمتها فى المجموعة الثانية خصوصا بعد الخسارة أمام الدنمارك بطلة العالم، في انتظار مواجهة السويد وصيف بطل العالم، وهى التى تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائى لتضمن مواجهة منافس أقل قوة فى الأدوار الإقصائية فى سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس فى نسختى 1996 و2008، خلافا للأولمبياد الأخير فى ريو دى جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من (كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل).