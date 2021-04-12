 حطب يحفز لاعبي منتخب المصارعة - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يوليه 2021 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

حطب يحفز لاعبي منتخب المصارعة

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 10:19 ص

عقد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 جلسة مع لاعبي منتخب المصارعة بحضور اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة من أجل تحفيز اللاعبين وتأكيد ثقة البعثة المصرية في قدراتهم في المنافسة بقوة في منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات التي يعقدها رئيس البعثة المصرية المهندس هشام حطب من أجل رفع معنويات اللاعبين وخاصة المقبلين على منافسات جديدة في الفترة القادمة.

ويستعد منتخب المصارعة لانطلاق المنافسات الخاصة به يوم 1 أغسطس .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك