حطب يحفز لاعبي منتخب المصارعة

عقد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 جلسة مع لاعبي منتخب المصارعة بحضور اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة من أجل تحفيز اللاعبين وتأكيد ثقة البعثة المصرية في قدراتهم في المنافسة بقوة في منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات التي يعقدها رئيس البعثة المصرية المهندس هشام حطب من أجل رفع معنويات اللاعبين وخاصة المقبلين على منافسات جديدة في الفترة القادمة.

ويستعد منتخب المصارعة لانطلاق المنافسات الخاصة به يوم 1 أغسطس .