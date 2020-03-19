انخفضت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.1% خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام السابق 2019، لتصل إلى 4.7 مليار دولار، تمثل 6.7% من واردات مصر من العالم، في مقابل واردات بقيمة 4.999 مليار دولار في العام 2019.

وأوضحت نشرة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن أهم واردات مصر من الولايات المتحدة تمثلت في حبوب وثمار زيتية ونباتات طبية بنسبة 32.5%من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمتها 1.524 مليار دولار عام 2020، مقابل 1.144 مليار دولار عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 33.2%.

وقيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، انخفضت بنسبة 26.4 %، لتصل إلى 1.623 مليار دولار، تمثـل 5.9% من صادرات مصر للعالم، في حين بلغت الصادرات 2.205 مليار دولار في العام 2019.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى بنسبة 50.1% مـن إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 812.3 مليون دولار في 2020 مقابل 949 مليون دولار عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 14%.