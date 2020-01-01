 فرنسا تفوز على التشيك في منافسات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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فرنسا تفوز على التشيك في منافسات كرة السلة بأولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:22 م

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره التشيكي 97 / 77، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمنافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى المنتخب التشيكي الربع الأول بالتقدم 28 / 22، قبل أن يعود المنتخب الفرنسي ويحسم الربع الثاني والثالث لصالحه بواقع 29 / 12 و26 / 16.

ورغم حسم المنتخب التشيكي الربع الرابع لصالحه بنتيجة 21 / 20، إلا أن الفوز كان من نصيب المنتخب الفرنسي.

وكان المنتخب الفرنسي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 83 / 76،فيما افتتحت التشيك مشوارها بالفوز على إيران84 / 78.

يذكر أن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها قد شهدت فوز كبير للولايات المتحدة الأمريكية على حساب إيران بنتيجة 120 / 66 في وقت سابق من اليوم الأربعاء.


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