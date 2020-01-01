الإعلام الأمني العراقي: تدمير وكر لداعش بضربتين جويتين

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، تدمير وكر لعصابات داعش بضربتين جويتين ضمن قاطع عمليات غرب نينوى.

وقالت الخلية -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- إن "جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف متابعة خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، زودوا قيادة القوة الجوية بمعلومات، مؤكدة عن تواجد عناصر لعصابات داعش الإرهابية في إحدى الكهوف في سلسلة جبال عداية ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".

وأضاف البيان أن أبطال القوات الجوية قاموا بتنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات (F_16) دكت هذا الكهف.