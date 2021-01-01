زيلينسكي يعلن ثقته في النصر خلال الاحتفال بعيد جديد لأوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه واثق من النصر في مواجهة الغزو الروسي، وذلك خلال الاحتفال بالعطلة الجديدة الخاصة بالاحتفال بكيان الدولة التي تم تحديد يوم 28 يوليو لها.

وأعلن زيلينسكي في كييف اليوم، أن البلاد شهدت صباحا مضطربا بسبب الإرهاب الصاروخي، لكنه قال إن أوكرانيا لن تستسلم.

وهنأ المواطنين بأول احتفال بالعطلة الجديدة، والتي تم إعلانها إلى جانب عيد الاستقلال الذي يحل في 24 أغسطس.

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا دولة مستقلة وحرة وغير قابلة للتجزئة. وسوف تظل كذلك إلى الأبد".

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو مؤثرا حول كفاح البلاد ضد المحتلين الروس.

وقال إن البلاد تقاتل من أجل حريتها.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الانفصالي في شرق أوكرانيا الموالي لروسيا دنيس بوشيلين، إن الوقت قد حان لانتزاع السيطرة على مدن خاركيف وأوديسا وكييف أيضا.

وقال زيلينسكي، إنه خلال الحرب التي دخلت شهرها السادس، فقدت أوكرانيا حتى الآن السيطرة على نحو 20% من أراضيها.

ودعا إلى تقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة من الغرب لوقف الهجمات الروسية وتحرير الأراضي المحتلة.

وعبر إعلان يوم العطلة الجديد، الذي حدده زيلينسكي العام الماضي، تعارض أوكرانيا أيضا المزاعم الروسية بأنها ليست دولة حقيقية على الإطلاق بل كيان مصطنع.