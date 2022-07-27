طبيب الأهلي يوضح حجم إصابتي الشناوي وأيمن أشرف

أكد الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي للناشئين بالأهلي ، والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، إن محمد الشناوي كابتن الفريق تعرض لكدمة في الوجه خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة، وإن إصابته مطمئنة.

وأضاف مصطفى: حالة الشناوي لا تستدعي القلق، فضلنا خروجه للاطمئنان على حالته بعد كدمة في الوجه وخضع لفحص طبي وسوف يخضع لفحص جديد قبل مران الفريق اليوم الخميس، لتحديد فرصه في المشاركة بالتدريبات أو احتياجه لإجراء المزيد من الفحوصات وعمل أشعة له.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى ان أيمن أشرف تعرض لكدمة بسيطة في اليد، وسوف يخضع لفحص طبي قبل المران.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ في بطولة الدوري الممتاز.