الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقترحون ميزانية للبنتاجون تتجاوز 800 مليار دولار

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نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، باقتراح إنفاق يخصص لوزارة الدفاع (البنتاجون) ميزانية مقدارها 808.6 مليار دولار العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن إجمالي مخصصات الإنفاق لوزارة الدفاع يتضمن مشروعي قانونين منفصلين، أولهما اقتراح مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 792.1 مليار دولار، والثاني اقتراح البناء العسكري بقيمة 16.6 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب تخصيص 773 مليار دولار للبنتاجون في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أول أكتوبر المقبل.

ويعارض الجمهوريون اقتراح الديمقراطيين، حيث قال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن برنامج الإنفاق الدفاعي المقترح أقل من التوقعات.

ويشكو الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ من أن استخدام البنتاجون "المكثف" للمعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة "سيؤدي إلى قدر أقل من الشفافية والمساءلة وإشراف الكونجرس" ويعرض الوزارة لإجراءات مراجعة.

وبموجب مقترح الديمقراطيين، سيتم تخصيص مبلغ 850 مليار دولارللأمن القومي الأمريكي العام، والتي ستشمل برامج الأمن القومي في وزارة الطاقة والوكالات الأخرى.

يأتي هذا في وقت يشهد توترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب الأوكرانية وتداعياتها من جهة، وبين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وتعاظم نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ومسعى واشنطن لمواجهته.