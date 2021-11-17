الري: الأمطار على منابع النيل حول المعدل الطبيعي في يوليو

• متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل

• عبدالعاطي: نستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة.. والتعامل الفوري لحسم أى شكاوى من المنتفعين

• الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح

• متابعة الموقف المائي بمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف

• جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

استعرض الدكتور عبدالعاطى -خلال الاجتماع- معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وقام الدكتور عبدالعاطى -خلال الاجتماع- بمتابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.