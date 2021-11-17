ميتا تسجل أول تراجع سنوي في إيراداتها ربع السنوية

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مساء أمس أول انخفاض في إيراداتها ربع السنوية على أساس سنوي منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2012.

ويشير هذا الانخفاض إلى نهاية عصر بالنسبة لفيسبوك التي سجلت ارتفاعا مطردا في إيراداتها من طرحها للاكتتاب.

في الوقت نفسه لم تشر توقعات الشركة للشهور المقبلة إلى أي تحسن محتمل، في حين قال مارك تسوكربيرج مؤسس فيسبوك إن الشركة تعتزم التركيز على رؤية طويلة المدى.

وفي وقت سابق من هذا العام ، فقد تطبيق "فيسبوك" ما يقرب من مليون مستخدم نشط يوميا وهو أول انخفاض في عدد المستخدمين على أساس سنوي، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 28.822 مليار دولار في الربع الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 29.077 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021، بانخفاض بنسبة 1%.

وقالت شيرل ساندبرج مديرة التشغيل في ميتا إن قوة الدولار الأمريكي أدى إلى أسعار صرف غير مواتية بالنسبة للإيرادات الخارجية. وأضافت في مؤتمر مع المحللين عبر الهاتف أنه بدون ارتفاع قيمة الدولار كانت إيرادات الشركة ستزيد خلال الربع الثاني بنسبة 3% سنويا.

وأشار ديف وينر المدير المالي للشركة إلى تباطؤ سوق إعلانات الإنترنت في ظل حالة الغموض الاقتصادي، باعتباره أحد أسباب تراجع إيرادات ميتا.

وتراجع سهم الشركة في تعاملات المساء بنيويورك أمس بنسبة 4.65% عقب نشر النتائج ربع السنوية.

وسجلت ميتا أيضا توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث، فبالنسبة للفترة بين يوليو وسبتمبر، تتوقع ما بين 26 مليار دولار و28.5 مليار دولار، أي أقل ببضعة مليارات من حوالي 30 مليار دولار كان المحللون يتوقعونها.

وأشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في بيان إلى أن الشركة شهدت "مسارا إيجابيا في اتجاهات المشاركة" في الربع الأخير من العام الماضي بفعل منتجات مثل "ريلز" والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.