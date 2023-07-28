قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مشاركة القادة الأفارقة في القمة الإفريقية الروسية تعكس السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك في كافة الاتجاهات.



وأضاف خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن حضور عدد كبير من الوفود الإفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.



وأشار إلى أن روسيا تكرم ذكرى الأبناء البارزين لإفريقيا منهم جمال عبدالناصر وباتريس لومومبا ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وغيرهم، لافتا إلى أن روسيا تكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين.



وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.



ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.