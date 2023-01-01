إزالة 30 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21، أسفرت عن تنفيذ 30 قرار إزالة على مساحة 1437 مترا مربعا عبارة عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 660 مترا برشيد، و4 حالات تعد بمساحة 430 مترا بكفر الدوار، و14 حالات تعد بمساحة 242 مترا بكوم حمادة، و4 حالات تعد بمساحة 105 أمتار بشبراخيت.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.