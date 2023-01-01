قال الفنان هاني شاكر، إن العمل النقابي والإنساني وخدمة زملائه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، عن التفكير في مستقبله الفني والتخطيط له وتقديم أعمال فنية جديدة، معقبًا: «لقيت هاني الفنان تاني وقدرت أرجع لنفسي»- بحسب وصفه.

وبسؤاله خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، عما إذا كانت أغنيته الجديدة «الكبير» تحمل رسالة معين لشخص بعينه، أكد أن اختيار الاسم جاء بالصدفة، وأن هذا الأمر ليس مقصودًا به أحد، مبينًا أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت عدة للجمهور، وذلك من خلال إطلاقه لأغانٍ قريبة من الشباب وستلقى إعجابهم بشكل كبير.

وعن رأيه في إلغاء حفل ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته خلال الأيام الماضية، لفت إلى أن الدولة أخذت القرار المناسب بإلغاء حفل البرابر الأمريكي، مضيفًا «أنا معرفش ترافيس سكوت وعمري ما سمعت شغل ليه، لكن متأكد أن قرار الدولة مناسب»- على حد قوله.

وتصدر أمير الغناء العربي هاني شاكر تريند تويتر، بهاشتاج "#هاني_شاكر_الكبير"، وذلك بعد 3 ساعات فقط من طرح أحدث أغانيه بعنوان "الكبير"، على المنصات والتطبيقات الموسيقية.

"الكبير" من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر أسامة الهندي، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وتم طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.