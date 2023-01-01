مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بإضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل.



وأوضح المصدر، أن ذلك يأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.



كما نفى مصدر أمني، مساء أول أمس الأربعاء، ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.



وأكد المصدر، عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات، وأن تلك الادعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأى العام فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.