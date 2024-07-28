 السياحة: استقبلنا أكثر من 12 مليون سائح من 80 دولة منذ أكتوبر - بوابة الشروق
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السياحة: استقبلنا أكثر من 12 مليون سائح من 80 دولة منذ أكتوبر


نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 10:39 م

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن الهيئة تستقبل الشكاوى بشأن مخالفات منطقة الهرم، ويتم التعامل معها بشكل قانوني وعاجل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمة المقدمة للسائحين، موضحًا أن حرب غزة أثرت على السياحة في العالم.

ولفت إلى أنه تم إيصال رسائل اطمئنان للعالم كله بأن مصر آمنة ومستقرة، من خلال رسائل دعم ترويجية، ما أدى لاستقبال أكثر من 12 مليون سائح من 80 دولة، وذلك منذ أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأوضح أن التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير يجري على قدم وساق، حيث يتم العمل على تطوير المنطقة المحيطة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح محطة مترو الأنفاق بالقرب من المتحف، بجانب فنادق ومناطق تسويقية وطرق على أعلى مستوى.

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