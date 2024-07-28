شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق المنشية، وشيديا، والميدان بمحافظة الإسكندرية، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار عقب ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

وأكد سليم علي، من مزارعي قرى أبيس، أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي؛ نظرا لارتفاع السولار الذي يدخل في جميع مراحل الزراعة من رش وري ونقل وجني، متخوفا من عزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل.

وأوضح حسن كرم، بائع بسوق الميدان، أنه يوجد ارتفاع في أسعار الخضروات مثل "الخيار، والبامية، والثوم، والطماطم، والبطاطس"، مشيرا إلى حالة العزوف التي بدأت تظهر بعد ارتفاع الأسعار.

فيما أشار محمد رضا عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيهاً، بينما يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 30 إلى40 جنيهاً، أيضا سجل سعر كيلو ورق العنب 60 جنيهاً، والجزر 10 جنيهات، والكوسة 15 جنيها، والثوم 80 جنيهاً، وسعر كيلو البصل الأحمر 8 جنيهات، والبصل الأبيض 5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 25 و30 جنيها، والباذنجان 10 جنيهات، والفلفل الحامى بـ20 جنيها والفلفل الحلو بـ30 جنيها، والفلفل الألوان بـ30 جنيها.



بينما لفت إلى أن سعر كيلو الليمون وصل 30 جنيها، وسعر البزلاء الخضراء 20 جنيها، وسعر الكرنب يتراوح بين 5 و10 جنيهات حسب الحجم، والخيار 20 جنيها، الكابوتشى بـ3.5 و5 جنيهات، والبنجر الأحمر الـ3 روس بـ5 جنيهات الحجم الصغير والكبير الكيلو بـ5 جنيهات.

وأكد عضو الغرفة ارتفاع أسعار الفاكهة من بينها التين، والبطيخ، والبرقوق، والموز، والتفاح، والخوخ، والبطيخ، حيث سجلت أسعار الفاكهة صعود ملحوظ خاصة في التفاح، والبرقوق، والموز، وذلك في أسواق الجملة والشعبية.

واستعرض علي متولي، بائع جملة، أسعار الفاكهة في سوق محطة مصر والعامرية والمنشية وبحري، قائلا جاءت الأسعار اليوم كالتالي: سعر التين 40 جنيهاً، المانجو 30 جنيهاً، البرقوق الأحمر 30 جنيهاً والأصفر 40 جنيها.

بينما وصل سعر العنب الأسود إلى 40 جنيهاً، والعنب الأصفر بـ30 جنيهاً،

سعر البطيخة تبدأ من 50 إلى 100 جنيه حسب النوع والوزن.

وأشار إلى أن سعر كيلو الخوخ يتراوح ما بين 20 و30 جنيهاً، وسعر كيلو الجوافة بـ30 جنيهاً، وسجل سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر ما بين 40 و45 جنيهاً، وسعر كيلو التفاح الأخضر بـ35 جنيها، وسعر كيلو الموز بـ25 جنيها، والبرتقال بـ12 جنيهاً ، وسعر كيلو اليوسفي البلدي بـ12 جنيها، سعر كيلو اليوسفي "أبودمه" بـ8 جنيهات، سعر كيلو الفراولة بـ 30 جنيها، البلح السماني الأسمر بـ20 جنيها، وسعر عجوة تتراوح من 45 جنيهاً للكيلو و60 جنيها.



