بحوث الصحراء والشركة المصرية للمواد الكربونية يوقعان بروتوكول تعاون لاستكشاف وإدارة فرص التعاون الأكاديمي

وقعت الدكتورة داليا أبو زيد، مدير مكتب التايكو، بروتوكول تعاون مع الدكتور إبراهيم حسين يحيي، مدير الشركة المصرية للمواد الكربونية؛ بهدف استكشاف وإدارة فرص التعاون الأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مدير مكتب التايكو، إن من أهداف التعاون تدريب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمركز على التقنيات الحديثة لإنتاج المواد النانومترية بكل أشكالها وأنواعها وتركيباتها الحديثة ذات التطبيقات المتميزة والنوعية مثل تنقية وتحلية المياه، وصناعة بطاريات الماغنسيوم والليثيوم والألومنيوم، وتصنيع المكثفات الفائقة والخلايا الشمسية، وإنتاج المواد والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بأعمال الزراعة والري، وغيرها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وأضافت أبو زيد، أنه من ضمن أهداف التعاون أيضاً تقديم أفكار لمشروعات مختصة بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة من الهواء في الأماكن الصحراوية، وتصميم وتركيب وتوريد محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالأعمال الزراعية في البيئات المختلفة، كما تسعى الشركة إلى إنتاج منظومة للزراعة والري الحديثة في مختلف البيئات بجمهورية مصر العربية، من خلال تصنيع المجسات المختلفة والدوائر الالكترونية المختلفة من خلال منظومات الكترونية حديثة تعمل عن بعد او عن طريق تطبيقات الموبيل

وعلى هامش البرتوكول افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، ورشة عمل في تطبيقات المواد النانومترية في الزراعة بحضور الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، ألقاها الدكتور إبراهيم حسين يحيى بحضور شباب الباحثين بهدف استكشاف وصياغة الفرص لبناء علاقات بحثية تعاونية مع الشركة في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مثل التعاون في المشروعات البحثية والنشر العلمي، وتدريب الطلاب والمؤتمرات العلمية وورش العمل.