بريطانيا تدين الهجوم في مجدل شمس وتعبر عن قلقها العميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد

أدانت المملكة المتحدة الهجوم على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، معربة عن قلقها العميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «تدين المملكة المتحدة الهجوم على مرتفعات الجولان، والذي أودى بحياة 12 شخصًا على الأقل بشكل مأساوي».

وأضاف: «نشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار، وعلى حزب الله أن يوقف هجماته».

The UK condemns the strike in Golan Heights that has tragically claimed at least 12 lives.



We are deeply concerned about the risk of further escalation and destabilisation.



We have been clear Hizballah must cease their attacks. — David Lammy (@DavidLammy) July 28, 2024

وقبل قليل، حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المُحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأحد، أكدت مصر أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب.

وناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخُل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما تُجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مُطالبةً بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار يُنهي المُعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أقرب وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.



