بريطانيا تدين الهجوم في مجدل شمس وتعبر عن قلقها العميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد

أدانت المملكة المتحدة الهجوم على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، معربة عن قلقها العميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «تدين المملكة المتحدة الهجوم على مرتفعات الجولان، والذي أودى بحياة 12 شخصًا على الأقل بشكل مأساوي».

وأضاف: «نشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار، وعلى حزب الله أن يوقف هجماته».

The UK condemns the strike in Golan Heights that has tragically claimed at least 12 lives.



We are deeply concerned about the risk of further escalation and destabilisation.



We have been clear Hizballah must cease their attacks.