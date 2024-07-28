كتائب القسام تتصدى لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التوغل بحي تل الهوى

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، لقطات من عملية التصدي لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التوغل بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو عناصر "كتائب القسام" تقصف آليات الجيش الإسرائيلي، واشتباكات مع الجنود الإسرائيلين، واستهداف الطيران المروحي في المنطقة بصواريخ سام 7".



واستهدفت كتائب القسام، منزلا تحصن فيه عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى في مدينة غزة. وفي الحي نفسه، استهدفت دبابة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، وناقلة جند إسرائيلية كان حولها عدد من الجنود.



هذا وعرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مساء يوم السبت مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.