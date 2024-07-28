محمد السيد يمنح مصر الميدالية الأولى في أولمبياد باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح، مساء اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية «باريس 2024» في منافسات سلاح السيف المبارزة للفردي.

وتغلب محمد السيد المصنف العاشر عالميا على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 9-8 باللمسة الذهبية ليحقق أول ميدالية لمصر في أولمبياد باريس.

وكان محمد السيد قد خسر في نصف النهائي من الفرنسي يانيك بوريل بنتيجة 15-9 لينافس على البرونزية.

وتغلب محمد السيد المصنف العاشر عالميا على البلجيكي نسير لويولا بنتيجة 9-8 باللمسة الذهبية في ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي.

وكان محمد السيد قد فاز على الإيطالي أندريا سانتاريلي المصنف 26 عالميا في ثمن النهائي بنتيجة ليتأهل للدورربع النهائي.

وكان محمد السيدعلى الكولومبي إديسون رودريجيز المصنف 23 عالميا في دور الـ32 بنتيجة 15-7 ليتأهل للدور ثمن النهائي .

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.