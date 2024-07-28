النرويج تحث رعاياها على مغادرة لبنان

حثت السفارة النرويجية في بيروت، اليوم الأحد، رعاياها على مغادرة لبنان، بسبب «تصاعد الصراع بين حزب الله وإسرائيل».

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تذكركم السلطات النرويجية بنصائح السفر التي تشجّع جميع المواطنين النرويجيين على مغادرة البلاد».

وأضافت: «في حال تدهور الوضع، قد تصبح خيارات السفر خارج لبنان محدودة. في مثل هذه الحالة، سيكون لدى السفارة النرويجية وسائل محدودة للغاية لمساعدة المواطنين النرويجيين على مغادرة البلاد».

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.