 وزير الرياضة : إنهاء كافة مشكلات الإقامة الإعاشة وتوفير جميع المتطلبات للبعثة المصرية - بوابة الشروق
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وزير الرياضة : إنهاء كافة مشكلات الإقامة الإعاشة وتوفير جميع المتطلبات للبعثة المصرية

علي البحيري
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 12:22 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 12:22 م

أنهت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق معاللجنة الأولمبية المصرية والسفارة المصرية فى فرنسا كافة المشكلات المتعلقة بالإقامة والإعاشة التي تطرق لها العديد من أفراد البعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد باريس.

ووجه صبحي بضرورة تهيئة الظروف المناسبة للبعثة الأولمبية المصرية، بهدف ضمان حصولهم على كافة الاحتياجات المعيشية والتجهيزات الفنية التي تمكنهم من التركيز على التدريبات والمنافسات دون أي عوائق.

وطالب وزير الرياضة بمواصلة المؤازرة والدعم الجماهيري لأبطالنا خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى يخوضونها أمام ابطال العالم فى مختلف اللعبات.


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