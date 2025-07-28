أبو الغيط يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود وقف إطلاق النار في غزة

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، حيث عقدا جلسة مباحثات ضمت وفدي المنظمتين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول المأساة الإنسانية المروعة في غزة جراء حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها على المدنيين في القطاع، والتحركات الجارية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وشدد كل من أبو الغيط وجوتيريش على الأهمية الكبيرة لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين في إبقاء هذا الحل على الطاولة، وفتح مسار جدي من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، فضلا عن تطورات الملف النووي الإيراني.