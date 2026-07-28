صدور الترجمة الفرنسية لكتاب أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة

أعلنت دار «ديوان للنشر»، اليوم الثلاثاء، صدور الترجمة الفرنسية لكتاب حسن عبد الموجود «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة»، بترجمة هاني حنا، وبدعم من المعهد الفرنسي، ضمن برنامج «كتب الضفتين» (Livres des deux rives).

وتعد الترجمة تتويجًا لنجاح الكتاب والأصداء التي حققها، حيث صدرت منه طبعتان، وكُتبت عنه عشرات المقالات والمراجعات، وحصل على إشادة النقاد والقراء على السواء، خاصة من محبي الست، الذين رأوا في الكتاب وجوهًا مختلفة لها لم تسبق لهم رؤيتها.

ويحكي الكتاب خمسين حكاية مدهشة، بلغة عذبة متدفقة، ومصحوبة بصور نادرة، وأخرى تُنشر لأول مرة، تُطلعنا على حياة أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة.

وترسم الحكايات ملامح أيقونة «كوكب الشرق» منذ كانت طفلة تغني للأوز في بيت أسرتها بقرية «طماي الزهايرة»، ثم صبية تُطرب البسطاء في قرى الدلتا، ثم فتاة قدمت إلى القاهرة مشمولةً بحماية المشايخ، حتى أصبحت امرأةً يحاول الكثيرون الفوز بقلبها؛ الغرباء وأقرب المقربين، والألمان والحلفاء، والملك والضباط الأحرار.

واحتفظت أم كلثوم بالفتاة الريفية أسفل جلدها، مهما طاردت الموضة، واقتنت العطور والفساتين والنظارات والبروشات من أرقى الماركات العالمية، فقد عرفت كيف تضبط إيقاع خطواتها منذ نشأتها في البيوت الطينية، وحتى وصولها إلى قصور الملوك والأمراء والرؤساء.

ويتقصّى الكتاب رحلة «الست»، ويكشف عن مشاعرها في الحب والأمومة، كما يصور كيف أدارت معاركها مع مطربات الزمن القديم، وعلاقاتها بالملكية والثورة والصحافة والنميمة.

يذكر أن حسن عبد الموجود، كاتب مصري صدرت له روايتان، وخمس مجموعات قصصية، وثلاثة كتب في الصحافة الأدبية.

وحصل على جائزة دبي للصحافة الثقافية، وجائزة يوسف إدريس للقصة، وجائزة ساويرس للرواية، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل مجموعة قصصية، وتُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.